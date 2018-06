Paukenschlag in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Christian Pfeiffer, Gemeinderat der Liste Miteinander, legte überraschend seine Funktion als Energiebeauftragter zurück. „Die Zusammenarbeit war problematisch“, sagt Pfeiffer, der selbst ausgebildeter Energieberater ist. Er sei im Februar 2015 mit der Funktion beauftragt worden, aber in seinen Aufgaben immer wieder blockiert worden. Weder habe die Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin und Gemeindevorstand funktioniert, noch mit Alexander Simader von der Klima- und Energiemodellregion Unteres Traisental (KEM).

Problematische Zusammenarbeit

„Wahrscheinlich hat es daran gelegen, dass ich bei der Bürgerliste bin“, meint Pfeiffer. Großes Thema war die Energiebuchhaltung. „Ich sollte sie machen, was der Gemeinde aber mit 35 Euro brutto pro Stunde zu teuer war“, so Pfeiffer. Nachdem die Gemeinde der KEM beitrat, sei Simader mit der Energiebuchhaltung beauftragt worden. „Er hat sie aber nur oberflächlich geführt. Ich hätte mir viel mehr erwartet“, sagt Pfeiffer.

So habe Simader nicht einmal gewusst, dass das Feuerwehrhaus in Oberwölbling mit Biomasse und nicht mit Strom betrieben werde. „Für mich wurde der Energiebericht ohne Interesse und ohne Herzblut geführt“, ist der Miteinander-Mandatar überzeugt. Was ihn außerdem aufregt ist, dass Termine nicht eingehalten worden seien. „So macht das Arbeiten keinen Spaß“, sagt Pfeiffer.

„Für mich ist der Energiebericht ohne Interesse und ohne Herzblut geführt worden.“ Gemeinderat Christian Pfeiffer

Auch für Simader war die Zusammenarbeit schwierig. „Ich habe bis zur Sitzung nicht einmal gewusst, dass Pfeiffer auch ein Angebot zur Führung der Energiebuchhaltung abgegeben hat“, so Simader. Wenn man in einem Konkurrenzkampf stehe, sei es schwierig, zu kooperieren. „Die Information mit der Biomasseheizung im Feuerwehrhaus hätte man schon früher klären können und nicht plakativ vor 40 Leuten bei der Gemeinderatssitzung“, ist Simader verärgert. Der Fehler sei nicht bei ihm allein gelegen. Er sei jetzt froh, wenn er einen anderen Ansprechpartner bekomme. Der Nachfolger soll in der nächsten Gemeinderatssitzung bestimmt werden.