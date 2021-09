Die Klima- und Energiemodellregion nimmt bei der Errichtung kommunaler Photovoltaik-Anlagen Fahrt auf. Mit 32 neuen Sonnenkraftwerken bereiten sich die Gemeinden auf den Beginn von regionalen Photovoltaik-Energiegemeinschaften vor. Die Stadt Traismauer ist mit sechs neuen Anlagen dabei, die eben ans heimische Stromnetz gegangen sind.

Damit werden insgesamt 130 Megawattstunden klimaneutraler Strom erzeugt, das sind rund 16 Prozent des Jahresstrombedarfs der Stadtgemeinde.

„Die Investition ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern aufgrund der guten Förderstruktur auch äußerst wirtschaftlich“, sagt Modellregionsmanager Alexander Simader, denn: „Von der Gesamtinvestition mit rund 130.000 Euro konnte die Stadtgemeinde Bundes- und Landesförderungen im Ausmaß von 70.000 Euro lukrieren. Damit erwartet man eine Amortisation in rund fünf bis sechs Jahren.

Fünf der neuerrichteten Anlagen befinden sich auf den Kindergärten, der Mittelschule, der Krabbelstube sowie auf der Volksschule Gemeinlebarn. Eine weitere Anlage wurde am Dach des alten Wirtschaftsgebäudes am Bauhof installiert. Laut Simader macht jede dieser Anlagen Sinn, da dadurch ein großer Teil des dortigen Strombedarfs gedeckt werden könne. „Besonders am Wirtschaftshof haben wir aufgrund des alten Daches lange diskutiert. Da die Standortbedingungen aber so gut sind, ist diese Anlage rasch finanziert. Sollte es in absehbarer Zukunft dort ein neues Gebäude geben, kann man die Anlage problemlos ab und wiederaufbauen.“

„Potenziale bis 2023 ausreizen“

Dabei kommen die neuen Sonnenkraftwerke genau rechtzeitig mit dem neuen Bundesgesetz für Energiegemeinschaften. Das wiederum freut Bürgermeister Herbert Pfeffer, der gleichzeitig Obmann der Klima- und Energiemodellregion und daher schon länger mit der Photovoltaik-Ausbaustrategie der Region beschäftigt ist: „Wir Bürgermeister haben in der Modellregion bereits 2019 das Ziel definiert, dass wir die Potenziale auf den kommunalen Dächern bis 2023 ausreizen wollen. Wir möchten unseren Stromzukauf senken und nachhaltigen regionalen Strom erzeugen.“

Nun kommt ihm das neue Gesetz entgegen und Traismauer plant gemeinsam mit den Nachbargemeinden den Stromüberschuss aus den eigenen Anlagen direkt bei anderen eigenen Verbrauchern zu nutzen. Dabei bieten sich vor allem Pumpwerke für Wasser und Abwasser an. Die Gemeinden senken damit auch ihre Betriebskosten.

Was noch fehlt, ist die rechtliche Sicherheit

Bürgermeister Pfeffer möchte diesen Ausbau rasch vorantreiben. „Mir ist wichtig, dass wir diese neue Idee der Energiewende schnell auf kommunaler Ebene ausprobieren. Wenn das gut klappt, dann sehe ich die Tür offen, auch Bürger in größere kommunale Energiegemeinschaften einzubinden. Hier brauchen wir rechtliche Sicherheit für die Menschen.“

Laut Gesetzgeber und Experten werden Teilnehmer an Energiegemeinschaften bis zu 66 Prozent der Netzgebühren sparen können. „Derzeit ist das alles noch sehr theoretisch, denn es gibt aus dem Bundesgesetz noch keine Richtlinien, wie es tatsächlich umzusetzen ist,“ meint Alexander Simader.

Campus 33: Beleuchtung dient als großes Vorbild

Er lädt aber alle Interessierten aus der Region ein, sich auf der Webseite der Modellregion www.kem-zentrum.at einzutragen: „Wir haben dort eine Plattform für Energiegemeinschaften installiert. Interessierte können sich völlig unverbindlich melden.“ Informieren kann man sich auch direkt bei Simader unter 0676/5295276.

Stadtchef Pfeffer abschließend: „Wir denken auch darüber nach, wie wir zukünftig auch den Strom der Straßenbeleuchtung oder anderer Verbraucher in der Nacht mit Eigenproduktion versorgen können.“

Dabei ist gerade Traismauer hier ein Pionier, denn die Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Campus 33 wird bereits seit Jahren von einer Photovoltaikanlage versorgt. Betreiber Josef Faller hat hier langjährige positive Erfahrungen sammeln können und auch die Stadtgemeinde ist mit der Dienstleistung sehr zufrieden.