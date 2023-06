Wassergenossenschaft Unteres Traisental ausgezeichnet

Beim Energy-Globe-Award Austria handelt es sich um eine jährliche Auszeichnung für nachhaltige Projekte und Initiativen, der weltweit in 180 Ländern vergeben wird. Die diesjährige Verleihung fand im Museumsquartier in Wien statt. Die besten Umweltprojekte Österreichs wurden in den sechs Kategorien Erde, Feuer, Luft, Wasser, Jugend und nachhaltige Gemeinde vergeben. Österreichweit wurden mehr als 350 Projekte eingereicht. Die Wassergenossenschaft Unteres Traisental konnte die Jury mit dem Bewässerungsprojekt „Aqua Repono“ überzeugen. Das Projekt zielt darauf ab, Wasser langfristig in der Region zu halten und Wasser vom Donaugrundwasserkörper in die Region rückzuführen. „Im Unteres Traisental sind wir besonders von Wasserknappheit betroffen und durch den Klimawandel verschärft sich die Situation zunehmend. Die Niederschläge verschieben sich und durch erhöhte Temperaturen steigt der Wasserbedarf in der Landwirtschaft bedeutend an“, weiß Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer, Obmann der Modellregion Unteres Traisental - Fladnitztal. Er gratulierte dem Gewinnerprojekt sehr herzlich.

Markus Huber, Obmann der Wassergenossenschaft, ist überzeugt: „Mit Aqua Repono entscheiden wir uns bewusst für einen solidarischen Umgang mit einer immer knapper werdenden Ressource“.