Sieg ging an Wassergenossenschaft „Unteres Traisental“

Bei der Verleihung des Energy Globe Award NÖ im Beisein von Bundespräsident Alexander van der Bellen wurden in der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule Tulln die besten Umweltprojekte Niederösterreichs ausgezeichnet. Rund 50 Projekte waren in den sechs Kategorien Feuer, Erde, Wasser, Luft, Nachhaltige Gemeinde und Jugend nominiert worden und bekamen vom Landtagspräsident Karl Wilfing eine Urkunde überreicht.

Gleich zwei Projekte aus der Modellregion Unteres Traisental – Fladnitztal waren für den Energy Globe Niederösterreich vorgeschlagen. Die Marktgemeinde Wölbling wurde für das Projekt „Smarte Straßenbeleuchtung“ in der Kategorie „Nachhaltige Gemeinde“, die Wassergenossenschaft Unteres Traisental für das nachhaltige Bewässerungsprojekt „Aqua Repono“ nominiert.

In allen Kategorien wurde auch ein Siegerprojekt gekürt. Die Wassergenossenschaft Unteres Traisental, mit Obmann Markus Huber, durfte sich über den Sieg in der Kategorie Wasser freuen. Das Projekt geht somit beim Energy Globe Österreich auf nationaler Ebene ins Rennen. „Nachhaltige Bewässerungssysteme werden zunehmend an Relevanz gewinnen. Ich glaube, dass wir mit unserem Projekt auch Vorbild für andere Regionen sein können“, freut sich Markus Huber, Obmann der Wassergenossenschaft Unteres Traisental, über die Auszeichnung.

Die regionale Landwirtschaft in der Region Unteres Traisental ist überwiegend vom Weinbau geprägt. Die Verfügbarkeit von Wasser ist dafür essenziell, welche aber durch die Folgen des Klimawandels nicht mehr gesichert ist. Aqua Repono steht für ein genossenschaftlich organisiertes, nachhaltiges Bewässerungssystem. Das Projekt zielt darauf ab, Wasser langfristig in der Region Unteres Traisental zu halten und somit den lokalen Obst- und Weinbau auch in Zukunft zu ermöglichen. Aktuell gibt es im Unteren Traisental kein frei verfügbares Wasserpotenzial mehr. Durch Aqua Repono gelingt es, den Export von Wasser zu vermeiden und die Rückgewinnung vom Donaugrundwasserkörper ins Untere Traisental zu ermöglichen. Im Umfeld der Donau werden Brunnen gesetzt und das Wasser wird über Leitungen talaufwärts bis zum Talrand rückgeführt. Durch das Einteilen der Region in zwölf Teilgebiete können individuelle, standortangepasste und effiziente Bewässerungssysteme installiert werden.

Auch Vizebürgermeister Peter Hießberger ist stolz auf die Nominierung des Projektes „Smarte Straßenbeleuchtung“ der Marktgemeinde Wölbling. „Dieses Projekt kommt der Umwelt und den Menschen gleichermaßen zu Gute. Durch die Umrüstung auf die intelligente und stromsparende LED-Straßenbeleuchtung gelingt es uns, die Lichtqualität zu verbessern und die Lichtverschmutzung zu minimieren.“

Der Energy Globe Award, gegründet 1999 vom österreichischen Energie-Pionier Wolfgang Neumann, zählt zu den renommiertesten Umweltpreisen der Welt und wird jährlich in 180 Staaten vergeben.

