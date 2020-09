Die Grippe ist ein jährlich wiederkehrendes Übel. Jedoch im anstehenden Corona-Winter ist ein Grippeimpfstoff ein besonders begehrtes Gut. Um eine gewöhnliche Grippe bei corona-ähnlichen Symptomen ausschließen zu können, ist ein Impfstoff zurzeit besonders vergriffen, abgesehen von den Gefahren die eine Grippeerkrankung ohnehin mit sich bringt.

Melanie Baumgartner Covid-19 stärkt die Impfmoral

In den Gemeinden der Region Herzogenburg stoßen Ärzte und Apotheker überall auf ähnliche Probleme: eine sehr große Nachfrage nach Impfstoff und sehr begrenzte Möglichkeiten diese zu decken. Dies kann Hannes Speiser, praktischer Arzt und Schularzt aus Herzogenburg bestätigten: „Die Menge an Impfstoff ist leider sehr begrenzt – ich selbst habe 200 Dosen bestellt, die ich auch erhalte. Die Nachfrage zeigt aber – glücklicherweise – bereits jetzt eine hohe Impfbereitschaft der Bevölkerung für die kommende Influenza-Saison. Vor allem Kinder unter 14 Jahren, Senioren über 65 und Schwangere sollten sich impfen lassen.“ Elisabeth Adrigan von der Nibelungen-Apotheke in Herzogenburg berichtet ebenfalls, dass viele Kunden Vorbestellungen für Impfstoff treffen – wie viel sie aber tatsächlich bekomme, stehe in den Sternen.

Hohe Nachfrage, wenig Impfstoff

Auch für Lehrpersonal ist ein Impfstoff interessant. Hierzu berichtete Martina Teufl, interimsmäßige Leiterin Mittelschule Herzogenburg, dass sie zwar von Bildungsminister Faßmann in einer Pressekonferenz gehört habe, dass Lehrer eine Gratis-Impfung erhalten würden, sie jedoch noch keine schriftliche Nachricht dazu erhalten habe, ob das auch wirklich so zutreffe. Jürgen Selinger, interimsmäßiger Leiter der Polytechnischen Schule Herzogenburg, bestätigt, dass auch ihm noch nichts Handfestes zugeschickt wurde, aber es im Rahmen einer Konferenz abklären werden, sobald es so ist. Auf eine konkrete Ankündigung wartet Bernhard Moser, Direktor an den Volksschulen Herzogenburg, St. Andrä und Inzersdorf, bis er es an seinen Schulen zur Sprache bringt.

In anderen Teilen der Region Herzogenburg verhält es sich nicht anders. Auch die Mediziner in Traismauer haben mit dem hohen Andrang auf den Impfstoff zu kämpfen. Ingeborg Haslhofer-Jünnemann, Ärztin für Allgemeinmedizin aus Traismauer, rät, sich für eine Impfung rechtzeitig anzumelden. „Heuer werden sicher sehr viele Personen impfen gehen. Tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren“, erzählt Haslhofer-Jünnemann. Gar keine Informationen über die Verfügbarkeit eines Impfstoffes hat Patricia Kan von der Apotheke zur Mutter Gottes in Traismauer erhalten. Auch sie empfiehlt: „Besonders ältere Menschen, chronisch Kranke, Personen im Pflegedienst, Apothekenpersonal und Ärzte sollten sich impfen lassen“.

Jürgen Haas aus Perschling konnte Impfstoff für seine Ordination bestellen, erwartet aber eine Lieferzeit von zwei bis drei Wochen. Auch er rechnet mit einer hohen Nachfrage und bietet deshalb Vorbestellungen an.

Unterm Strich bleibt es abzuwarten, wie viel Grippeimpfstoff tatsächlich in der Region verfügbar ist und ob man die von den Ärzten hoch prognostizierte Nachfrage ansatzweise decken kann. Besonders Anhänger der Risikogruppen sollten es in Erwägung ziehen sich eine Impfung zu sichern.