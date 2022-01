Unteres Traisental, Bezirk Tulln: Studenten zu Gast in Region

Im Laufe des Wintersemesters haben sich auf Anregung von Regionalberaterin Monika Heindl – von NÖ Regional – Studierende der Technischen Universität Wien, Masterstudiengang Raumplanung, intensiv mit der Kleinregion Unteres Traisental auseinandergesetzt.

Zu Beginn stand eine Analysephase, dabei diente das Herzogenburger Volksheim als Basis für einen viertägigen Workshop in der Region. In einer Tour durch Herzogenburg, Nussdorf, Traismauer, Sitzenberg/Reidling – und als benachbarte Gemeinde an der Traisen auch Zwentendorf – erfuhr die Delegation von den jeweiligen Bürgermeistern oder Mandataren für Raumplanung fachlich Relevantes zur jeweiligen Gemeinde. Jedes Studierenden-Team erkundete auf eigene Faust noch weiter die Gegebenheiten vor Ort, führte vertiefende Interviews mit Gemeindevertretern und sammelte persönliche Eindrücke. Walter Pernikl, Obmann des Tourismusverbandes Traisental, brachte den Studenten die Weinrieden samt Besonderheiten und die Heurigenkultur in Nussdorf näher.

Zwei Präsentationen erfolgten nur online

Nach dem Aufenthalt in der Region wurden Visionen und Leitbilder für die Region ausgearbeitet. Erste Einblicke in diese erhielten die Gemeindevertreter in einer Präsentation Ende November. Bei der Abschlusspräsentation in der Vorwoche, die abermals nur online stattfinden konnte, fassten die Teams ihre Ziele, konkreten Maßnahmen und Leitprojekte für die Region zusammen.

Am Ende des Projektes steht ein räumliches Entwicklungskonzept von jeder Gruppe für die Region „Unteres Traisental“. Professor Thomas Dillinger, das Team der Lehrenden und die Studierenden bedankten sich herzlich für die Gastfreundschaft und für die Bereitschaft jener Menschen, die die Recherchen und Ideen durch Gespräche, Anregungen und Dokumente unterstützt haben.

Klima- und Energiemodellregions-Manager Alexander Simader hält die Kreativität der Ergebnisse und ihre Strahlkraft für die Region besonders im Hinblick auf die Herausforderungen durch den Klimawandel für sehr inspirierend, sodass er sich an einer Publikation bis Herbst beteiligen wird.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren