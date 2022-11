Bei 230 Einladungen kamen nur 12 Herzogenburger Jungbürger

Werbung

Die Stadtgemeinde lud die Jugendlichen, Jahrgänge 2001, 2002 und 2003, zur Jungbürgerfeier in den Golden Eagle, das Indoor-Golflokal in der Industriestraße, wo man 200 Golfplätze der Welt virtuell bespielen kann. Das Interesse der Jugend an diesen Feiern hat in den vergangenen Jahren stark nachgelassen, deshalb versuchte man diesmal, es mit einen besonderen sportlichen Anreiz zu schaffen.

Da die Jungbürgerfeier, bei der die Großjährigkeit in den Vordergrund rückt, ohnehin nur mehr jedes zweite Jahr stattfindet und in den beiden vergangenen Jahren pandemiebedingt ausgefallen ist, hoffte man natürlich auf mehr Teilnehmer, wenn drei Jahrgänge zusammentreffen. 230 Jugendliche wurden eingeladen, 16 haben sich angemeldet – und zwölf sind wirklich gekommen.

Wählen mit 16 und den Führerschein mit 17

Jugendgemeinderat Dominik Stefan begrüße die Jugendlichen und gratulierte zur Volljährigkeit, die in den vergangenen Jahren etwas in den Hintergrund gerückt ist, denn jetzt darf man mit 16 Jahren schon zur Wahl gehen und mit 17 den Führerschein machen. Mit 18 trägt man nun für alles, was man macht, selbst die volle Verantwortung.

Bürgermeister Christoph Artner betonte, dass es schön ist, dass sich doch einige Jungbürger zum Kommen entschieden haben. Er lud sie ein, sich in der Gemeinde zu engagieren, ob ehrenamtlich oder als Mitglied in einem der rund 45 Vereine.

„Wenn Ihr etwas bewegen wollt, müsst ihr Euch engagieren, nehmt eure Verantwortung wahr und setzt Eure Anliegen aktiv durch“, so Artner, bevor die Jugendlichen nach einigen Runden Golf zu einem österreichisch-asiatischen Abendessen eingeladen wurden.

Das blanke Desinteresse

