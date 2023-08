Herzogenburger Jungmusiker ausgezeichnet

Bei der jährlichen Musikwoche des Blasmusikverbandes Bezirk St. Pölten fand auch heuer wieder eine kommissionelle Abschlussprüfung für die Leistungsabzeichen statt, dabei erreichten die Herzogenburger Jungmusikerinnen und Jungmusiker wieder einmal hervorragende Bewertungen.

Moritz Helm und Marianne Piglmann am Flügelhorn, Laura Walter an der Querflöte und Anna Hertlein an der Klarinette und Bassklarinette überzeugten die Prüfungskommissionen durch perfekten Vortrag der Stücke auf ihren Instrumenten. Drei Auszeichnungen als höchste mögliche Bewertung dokumentieren die hervorragende musikalische Arbeit in der Musikmittelschule, wo die Jugendlichen von Birgit Altmann, Petra Rockenbauer und Alfred Hertlein-Zederbauer betreut wurden. Alle vier nun geprüften Jungmusikerinnen beziehungsweise Jungmusiker spielen seit heuer auch bei der Stadtkapelle mit, wo sie nach mehreren Aufbaujahren in der Jugendkapelle das Orchester verstärken.