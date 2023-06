Grund zum Feiern bei Musikverein Traismauer

In den vergangenen Wochen fanden an den Musikschulen in der Region die Prüfungen zu den Musikerleistungsabzeichen statt. Diesen haben einige Jungmusiker des Musikvereins Traismauer mit Bravour gemeistert. Das bronzene Leistungsabzeichen erhielten Thomas Leisser an der Posaune, Laura Waglechner an der Klarinette und Magdalena Weiss an der Trompete. Die Prüfung zum silbernen Leistungsabzeichen absolvierte Melanie Schmidt erfolgreich an der Querflöte. Innerhalb des NÖ Blasmusikverbands gibt es nicht nur die Möglichkeit, sich am eigenen Instrument weiterzuentwickeln. Es werden auch Kurse zur musikalischen Leitung wie Dirigieren und Stabführen angeboten. Der Stabführer der Stadtkapelle, Thomas Arlt, nahm dieses Jahr am Stabführerkurs des NÖBV teil. Abschluss dieses Kurses ist eine Prüfung zur Erlangung des ÖBV-Stabführerabzeichens. Dabei wird sowohl die Theorie zum Marschieren abgefragt als auch das Marschieren in der Praxis geprüft. Thomas Arlt konnte die Prüfung mit Auszeichnung abschließen.