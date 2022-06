Herzogenburger Lauf als Spektakel für das Klima

Werbung

Das Wetter sah nicht sehr einladend aus, denn dunkle Wolken thronten über dem Sportplatz der Mittelschule, wo vergangenen Mittwoch unter dem Motto „Wir laufen für unsere Zukunft“ der Klimalauf über die Bühne ging. Doch der Regen setzte erst nach Ende des Laufes ein.

Das Nenngeld war eine freie Spende pro Runde oder ein freigewählter Fixbetrag. Und da es doch 320 Teilnehmer – davon alleine 276 Schüler – gab, kam schon ein stolzer Betrag zusammen, wovon Bäume im Gemeindegebiet von Herzogenburg gepflanzt werden.

Ziel war es, in eineinhalb Stunden möglichst die Runde, die eine Länge von 500 Metern hatte, so oft es ging zu durchlaufen. Jeder, der wieder am Starttor vorbei lief, bekam auf dem Zettel, den er am Rücken trug, seine Runde eingetragen – wofür sich einige Schulpädagoginnen zur Verfügung gestellt haben, während ein anderer Teil von ihnen mitlief.

Michael Rossmann war der jüngste Läufer

Das Alter der Teilnehmer war breit gefächert, der Jüngste war der zweieinhalbjährige Michael Rossmann, zu den „reiferen“ Teilnehmern zählte Hans Peter Schmidtbauer, der kürzlich seinen 75. Geburtstag gefeiert hat und zu den ausdauerndsten Läufern in Herzogenburg gehört. Er absolvierte – laut genauen täglichen Aufzeichnungen – seinen 100.000. Laufkilometer.

Doch auch Sparkassendirektor Martin Groiss, der nicht nur 1.000 Euro von Sparkassen-Privatstiftung überreichte, sondern auch seine 30 Runden absolvierte, Modellregionsmanager Alexander Simader, der sogar eine Runde mehr – also 15,5 Kilometer schaffte – sowie Pädagoge Alfred Hertlein-Zederbauer, die Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft, Evelyne Moser-Bruckner, und Stadträtin Daniela Trauninger – immerhin elf Runden – zählten zu den fleißigsten Läufern.

Es wurde nicht nur gelaufen: Volksschuldirektor Bernhard Moser legte beim Gehen zehn Runden zurück. Mittelschuldirektorin Martina Teufl schaffte mit den Nordic-Walking-Stöcken sogar 20 Runden – und es gab auch eine Teilnehmerin, die ihren Lauf mit dem Kinderwagen absolvierte. Insgesamt legten die Teilnehmer 4.556 Runden zurück, das sind immerhin 2.278 gelaufene Kilometer, also ein schöner Erfolg!

