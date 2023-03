Internet: Aufregung um „Beutezug“ in Herzogenburg

Wie ein Lauffeuer hat sich eine Internet-Nachricht verbreitet: Im Bereich Feldgasse sollen mehrere Autos gestohlen worden sein, bevorzugte Marke Audi. Wie die Landespolizeidirektion NÖ auf NÖN-Anfrage mitteilt, hat es in der Tat eine Anzeige gegeben, die einen Fahrzeug-Diebstahl betrifft, der sich am vergangenen Freitag zwischen 7 und 8 Uhr in der Blauensteinerstraße ereignet haben soll. Die Erhebungen der Kriminalisten laufen diesbezüglich auf Hochtouren, auch deswegen, weil es widersprüchliche Angaben rund um den Diebstahl des Audis gibt.

„Außer diesem Vorfall hat es keine weiteren Anzeigen gegeben“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion, alle Meldungen dazu würden jeder Grundlage entbehren.

