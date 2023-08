Inzersdorf-Getzersdorf: Schlepper ist geständig

Nach den ersten Einvernahmen steht nun auch offiziell fest, was nicht zu leugnen war: Bei jenem Ukrainer, den Polizisten am S 33-Rastplatz Inzersdorf-Getzersdorf verhafteten, handelt es sich um einen Schlepper. Der 26-Jährige legte ein Geständnis ab und wurde in weiterer Folge in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Ob er in der Vergangenheit weitere Fahrten durchgeführt hat, ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Wie berichtet, war Augenzeugen auf der S 5 ein Auto mit ungarischem Kennzeichen aufgefallen, das offensichtlich massiv überladen war. Die Polizei lotste den Lenker auf den Rastplatz Inzersdorf-Getzersdorf, wo er einen Fluchtversuch unternahm und dabei einen Einsatzwagen beschädigte. Aus dem überladenen Auto stiegen nicht weniger als elf türkische Staatsbürger aus, die in der Folge allesamt Asylanträge stellten. Ursprünglich wollten sie nach Deutschland gelangen.