Traismauer: Ursache nach Containerbrand am Campus 33 bleibt verborgen

Die Ursache eines Müllcontainer-Brandes am Campus 33 wird wohl für immer im Verborgenen bleiben. Laut Polizeiangaben ist eine Selbstentzündung des Abfalls nicht ausgeschlossen.

Wie ausführlich berichtet, standen bei dem Schadensfeuer nicht weniger als 60 Mitglieder aus sieben Wehren im Einsatz. Zwei Müllcontainer und ein benachbarter Müllhaufen waren am Areal der Firma InnoRec (Abfall-Entsorgung und Abfall-Logistik) in Brand geraten. Durch das rasche Eingreifen der Silberhelme konnte die Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Der Großeinsatz war vor allem deshalb notwendig, weil sich in unmittelbarer Nähe eine Lagerhalle befindet.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Traismauer-Stadt mit Einsatzleiter Gerhard Engl an der Spitze, Wagram, Waldlesberg, Oberndorf/Gebirge, Stollhofen, Gemeinlebarn und Nussdorf.