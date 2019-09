Auf dem Grünstreifen bei der Mittelpunktwarte reift jedes Jahr eine größere Menge an gesunden, naturbelassenen Äpfel. Diese Äpfel werden aber nur in sehr geringem Ausmaß verzehrt und der Rest verfault am Wegesrand. So ist bereits im vergangenen Jahr von den Wanderfreunden Kapelln in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Idee entstanden, diese Äpfel zu Saft zu verarbeiten.

Da sich dieser Obststreifen direkt an der Mittelpunktwarte befindet, war auch sofort der Name „Mittelpunkt-Apfelsaft“ gefunden.

Viele Helfer sind auch heuer der Einladung der Marktgemeinde Kapelln und der Wanderfreunde gefolgt und haben beim Ernten der Äpfel fleißig mitgeholfen. Die Äpfel wurden von den Bäumen geschüttelt und mit Kübeln in Boxen gesammelt. Nach drei Stunden konnte man sich über rund 1.300 Kilogramm Äpfeln freuen, welche am nächsten Tag zum Verarbeitungsbetrieb Harm weiter transportiert wurden. Mathias Grünsteidl versorgte die Helfer mit gegrillten Würstel und Getränken.

Das regionale Naturprodukt soll künftig bei Veranstaltungen in Kapelln ausgeschenkt werden.