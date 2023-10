Inzersdorf und Getzersdorf feierten gemeinsam

Es war am vergangenen Sonntag kein reines Erntedankfest, obwohl natürlich auch hier der Dank für die gute Ernte im Vordergrund stand. Es war ein Volksfest, bei dem beide Orte – sowohl Getzersdorf als auch Inzersdorf – und ihre Vereine mitmachten. Pater Paulus Müllner vom Stift Göttweig, der seit elf Jahren die Pfarre Getzersdorf leitet, und Chorherr Ulrich Mauterer vom Stift Herzogenburg zelebrierten gemeinsam den Gottesdienst, bei dem leider nicht alle Besucherinnen und Besucher in die Getzersdorfer Kirche hineinpassten. Einige Gläubige mussten am Kirchenvorplatz mitfeiern.

Anschließend zog die Trachtenkapelle Inzersdorf-Getzersdorf, die auch die Messe musikalisch gestaltet hat, gemeinsam mit den Vereinen und Messbesuchern zum Pfarrhof. Hier gab es erst einmal einen kurzen Tanz der Volksschulkinder um die Erntekrone, die auf der Weinbergstraße abgestellt war, und dann wurde im Pfarrhofgarten, wo schon zahlreiche Schmankerln auf die vielen Besucherinnen und Besucher warteten, kräftig weitergefeiert. Am Samstag, 7. Oktober, geht es weiter mit der Bibel- & Weinlese, Treffpunkt ist um 10 Uhr im Pfarrhof.