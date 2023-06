Kulturfest Walpersdorf: Emmanuel Tjeknavorian zu Gast

Wie in jedem Sommer gibt es auch heuer wieder ein Kulturfest der Lebensfreude im Schloss Walpersdorf. 2023 ist es großteils dem herausragenden Künstler, Dirigenten und Geiger Emmanuel Tjeknavorian gewidmet. „Wir freuen uns sehr auf seine enorme künstlerische Vielseitigkeit, wie immer werden wunderbare Künstler ein vielfältiges Programm gestalten, wobei auch die Kulinarik der Region zu einem Fest für alle Sinne beiträgt. Wir laden bereits jetzt alle Generationen herzlich ein, mit uns unbeschwerte und erlebnisreiche Stunden auf Schloss Walpersdorf in sommerlicher Lebensfreude zu genießen“, so Obmann Stephan Frotz und künstlerischer Leiter Harald Kosik.

Die festliche Eröffnung ist am Samstag, 22. Juli, um 18 Uhr im Festsaal. Gemeinsam mit seiner Wunschformation von ausgewählten Künstlerfreunden – Marie-Therese Schwöllinger an der Violine, Benedict Mitterbauer, Viola sowie Jeremias Fliedl und Jakob Stepp am Violoncello – stellt Emmanuel Tjeknavorian an der Violine deren Sicht auf eines der wohl prächtigsten Kammermusikwerke der Musikgeschichte dar: das C-Dur Streichquintett von Franz Schubert. Nach dem Konzert gibt es beim „Aufspiel“ im Schlosshof eine Hommage an das traditionelle Wiener Lied, mit Bariton Daniel Gutmann und dem Trio Hojsa-Koschelu.

Am Sonntag, 23. Juli, bringt das Ensemble des Herzogenburger Motettenchors unter der Leitung von Otto Schandl Antonio Caldaras Missa in G-Dur. Um 11 Uhr präsentiert dann bei der Sonntagsmatinee im Festsaal Emmanuel Tjeknavorian mit seinem neugegründeten Matrix Orchestra einen eigenen Klangkörper von außergewöhnlichen Musikfreunden. Der hervorragende junge österreichische Cellist Jeremias Fliedl ist erstmals im Festsaal mit Tschaikowskys Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester zu Gast.

Infos und Kartenreservierungen unter www.schlosskonzerte-walpersdorf.at, Infos unter 0677/61969242.