Gratulation mit Blumenstrauß zur Praxis-Eröffnung in Mittermerking

Bürgermeisterin Daniela Engelhart hat Melanie Fischer zur Eröffnung ihrer Praxis für psychosoziale Beratung und Coaching in Mittermerking mit einem Blumenstrauß gratuliert. Seit März 2022 ist die Praxis von Melanie Fischer für Mentaltraining geöffnet.

Seit Anfang dieses Jahres bietet sie in ihrer Praxis auch psychosoziale Beratung und Coaching an. Die Hauptbereiche umfassen Familienberatung und Businesscoaching. Die diplomierte psychosoziale Beraterin profitiert aus ihrer 16-jährigen Erfahrung als Geschäftsführerin in der Privatwirtschaft im Familienbetrieb und hat auch verschiedene Perspektiven im Familiensystem selbst erlebt und somit im Gepäck.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.