Neue Wanderrouten in Statzendorf

Zum „Tut gut!“-Wandererwachen am vergangenen Sonntag hatte die Gemeinde Statzendorf zum Gstettenplatzl bei der Kirche in Statzendorf eingeladen. Dabei erfolgte die offizielle Eröffnung von insgesamt vier neuen Wanderrouten, die von der Gemeinde Statzendorf erschlossen worden waren. Die Streckenlängen belaufen sich von 3,5 bis 9,5 Kilometer. Initiator dieser Wege war Moritz Mayer, ein junger Statzendorfer. Er präsentierte seine Ideen der Gemeinde, die dann in enger Zusammenarbeit mit der Landesorganisation „Tut gut!“ erfolgreich umgesetzt wurden. Auch eine eigene Wanderkarte ist gestaltet worden.

So konnten nach der Eröffnung rund 160 Wanderer die Routen bewandern und sich bei den Labstationen stärken. Auf der Wanderroute gab es zwei Labstellen, die von den Ortsgruppen des Pensionistenverbandes beziehungsweise der NÖ Senioren betreut wurden. Um die Verpflegung im Start- und Zielbereich kümmerte sich die Landjugend. Für die Wanderer hatte die Gutschermühle Traismauer Müsliriegel zur Verfügung gestellt. Bürgermeister Herbert Ramler und Vizebürgermeister Franz Siedler: „Wir möchten uns bei allen Sponsoren, Helfern und Gästen für ihre Unterstützung und Hilfe sowie für ihr Kommen bedanken. Ein spezieller Dank gilt Moritz Mayer.“

Moritz Mayer (Mitte) erhielt als kleines Dankeschön einen "Tut gut!"-Rucksack. Flankiert wird er von geschäftsführendem Gemeinderat Andreas Mischak (links) und Bürgermeister Herbert Ramler. Foto: Thomas Heumesser

