VGT-Kundgebung vor Stallungen in Traismauer

Der Verein gegen Tierfabriken, kurz VGT, schlägt Alarm: In dem großen Mastbetrieb in St. Georgen sollen Schafe, Ziegen und Rinder unter fürchterlichen Bedingungen gehalten werden. Dokumentiert ist das Ganze mit Bildern, die dem Verein anonym zugespielt worden seien.

Die Vorwürfe sind massiv: „Die jungen Rinder stehen in einem See aus Kot und Urin, es gibt ,Inseln‘, in denen auch Stroh enthalten sein dürfte, erkennbar ist das aber nicht. Sie müssen den ganzen Tag in den Fäkalien stehen und sie liegen auch in der Gülle. Es handelt sich um mehr als 100 Rinder“, berichtet VGT-Sprecher David Richter.

Nicht besser sei die Lage der etwa 1.000 Schafe und Ziegen: „Kleine, viel zu junge Lämmer (wurden wahrscheinlich sofort nach der Geburt von der Mutter getrennt) werden auf Vollspaltenboden gehalten und bekommen hygienisch äußert fragwürdige ,Kunstmilch‘. Kein Wunder, dass tote Lämmer in den Buchten liegen und wöchentlich mehrere Tierkadaver-Tonnen damit gefüllt werden. Das Fell vieler solcher sehr jungen Tiere ist vollkommen mit Kot und Urin verklebt/verschmutzt“, so Richter weiter.

Viele dieser jungen Tiere seien extrem dünn, in praktisch jeder einzelnen Bucht finde man ein oder mehrere tote Tiere. Das sei auch bei den Ziegenkitzen der Fall.

Konflikt reicht bis ins Jahr 2013 zurück

Der VGT hat in der Vorwoche Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft erstattet. Dort, wo er selbst ,Behördenversagen‘ ortet: Wie mehrmals und ausführlich berichtet, stand der Betrieb schon öfters im Schussfeld seines Nachbarn, weil die Fliegen aus den Ställen Heurigengästen den kulinarischen Genuss verunmöglichten. Der Konflikt reicht bis ins Jahr 2013 zurück.

Der Betreiber der Stallungen war für eine Stellungnahme nicht erreichbar, wohl aber seine Gattin: „Wir sind mit der Behörde in Kontakt, ehrlich gesagt wissen wir nicht, was alles noch auf uns zukommen wird.“

Sie hat eine Vermutung, wer hinter den anonymen Beschuldigungen - und wohl auch hinter dem mutmaßlichen Einbruch in dem Betrieb - steckt: „Öffentlich sagen kann man das Ganze aber nicht.“

Vor den Stallungen hat der VGT am Vormittag nach eigenen Angaben eine Kundgebung abgehalten: „Ich habe ein paar Gestalten gesehen, aber mich nicht um sie gekümmert“, sagt die Gattin des Betriebschefs.

Eine (angefragte) Stellungnahme der Bezirkshauptmannschaft steht noch aus.

