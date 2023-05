Premiere in Herzogenburg

Im Zug des Ausbaus des Stadtmarketings Herzogenburgs wurde eine Arbeitsgruppe Lehre gegründet, um konkrete Projekte zur Förderung der Lehrlingsausbildung sowie die Verbindung zwischen Wirtschaft und Jugend in der Stiftsstadt voranzutreiben. Diese setzt sich aus den Unternehmerpersönlichkeiten Herbert Heigl (Heigl Bau), Matthias Kotrnec (Rainer Kotrnec GmbH) Johann Rieder (KfZ-Rieder), Wolfgang Keiblinger (Volksbank Herzogenburg) sowie Stadtmarketingverantwortlichen Jürgen Erber zusammen. Gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Artner lud man alle Lehrbetriebe von Herzogenburg ein, um die Stadt als Ausbildungsstandort zu stärken. 25 Personen waren bei der Konferenz anwesend. Es wurden verschiedene Möglichkeiten, Maßnahmen und Projekte diskutiert – bereits im Herbst sollen die ersten Umsetzungen erfolgen.

So wird am 26. September 2023 die erste Lehrberufsmesse von Herzogenburg stattfinden, bei der die Herzogenburger Betriebe jene Lehrstellen vorstellen, die sie ab Sommer 2024 ausbilden. Eingeladen werden alle Schulen aus der Umgebung. Am gleichen Tag findet ein Eltern/Schüler-Abend statt, bei dem sich diese direkt über die Möglichkeiten einer Ausbildung informieren oder gleich Schnuppertermine vereinbaren können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der betriebsübergreifenden Lehrlingsausbildung. Hier wird im Herbst ein Soft-Skill-Training für Lehrlinge aus verschiedenen Berufsfeldern starten. Dieses wird auch in Herzogenburg stattfinden. Die Stadtgemeinde stellt dafür Räumlichkeiten und die Verpflegung zur Verfügung.

Im nächsten Schuljahr ist außerdem ein Zeichenwettbewerb in der Mittelschule Herzogenburg zum Thema ‚Was will ich einmal werden‘ vorgesehen.

Die Projekte werden nun alle durchgeplant und starten ab Herbst 2023. „Das Interesse ist sehr groß und es freut mich, dass wir bald mit konkreten Umsetzungen starten. Ebenso ist es beeindruckend, dass die Leiter der Arbeitsgruppe, die gleichzeitig selbst Unternehmer sind, sich für die Entwicklung des Lehrlingsstandorts stark machen. Dies zeigt, dass wir hier am richtigen Weg sind!“, sagte Bürgermeister Artner. Nach der Konferenz fand noch ein Come-Together statt, bei dem sich die Lehrlingsausbildner austauschten und bereits neue Ideen schmiedeten.







