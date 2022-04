Herzogenburg will ein Oberstufen-Gymnasium

Werbung

„Wir wollen über den Tellerrand hinausblicken, daher soll unser Bildungsangebot qualitativ aufgewertet werden“, sprach SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner wohl dem gesamten Gemeinderat aus der Seele. Wenn der Weg auch steinig sein werde, man müsse den ersten Schritt tun.

Argumente überzeugen

Wohin? In Richtung Etablierung eines Bundesoberstufenrealgymnasiums in Herzogenburg. Eine entsprechende Resolution an das Land NÖ und die Bildungsdirektorin haben die Mandatare bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates einstimmig verabschiedet. „Ein großer, positiver Wurf“, befand auch Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann von der ÖVP. Und FPÖ-Stadtrat Martin Hinteregger konstatierte: „Von uns gibt es dafür hundertprozentige Zustimmung.“

So wie zuletzt im Jahr 2007 in NÖ die drei neuen AHS-Oberstufen-Standorte Neulengbach, Deutsch-Wagram und Ternitz gegründet wurden, soll in Herzogenburg ebenfalls das Bildungsangebot ausgebaut werden.

Von Erreichbarkeit bis hin zu Karrierechancen

Die Stadtgemeinde hat dafür eine Reihe von Argumenten aufgelistet, darunter:

Bestehendes schulisches Angebot (zwei Volksschulen, Mittelschule mit Musikschwerpunkt, Polytechnische Schule, Musikschule, Sonderschule); künftig als Bildungscampus an einem zentralen Standort

Gemeinsame Nutzung schulischer Infrastruktur (zwei Turnhallen, Hallenbad mit Lehrschwimmbecken, weitläufige Außenanlagen für sportliche und pädagogische Nutzung, Veranstaltungssaal und Räumlichkeiten für Mittagessen am künftigen Bildungscampus

Lage im Zentrum der Region

Hervorragende öffentliche Erreichbarkeit durch die Anbindung an zwei Bahnlinien (St. Pölten - Herzogenburg - Krems; St. Pölten - Herzogenburg - Tulln)

Prosperierender Wirtschaftsstandort, der viele Möglichkeiten zur Kooperation mit regionalen Leitbetrieben bietet und den Schulabgängern vor Ort attraktive Karrierechancen ermöglicht.

Die Stadtgemeinde Herzogenburg ersucht das Land um finanzielle und organisatorische Hilfe bei der Umsetzung des Vorhabens; sowohl bei der Errichtung eines Gebäudes als auch bei der „Verbundlichung“ der Schule. Die Bildungsdirektion wiederum wird gebeten, alle organisatorischen Vorkehrungen für den Betrieb der Schule zu treffen (Ausrichtung der Schule, Lehrpersonal). Gleichzeitig soll das Oberstufenrealgymnasium mit Schwerpunkten versehen werden.

