Herzogenburgs Neujahrskonzert-Proben laufen schon auf Hochtouren

Das Neujahrskonzert des Herzogenburger Sinfonieorchesters, das am Sonntag, 8. Jänner, wieder in der Anton-Rupp-Freizeithalle über die Bühne geht, wird das erste kulturelle Highlight im neuen Jahr in der Stiftsstadt sein.

Wie immer ist hohe Qualität angesagt und die Musiker, sowohl Profimusiker als auch junge aufstrebende Talente, die hier ihr Bestes geben, lassen die Freude am Musizieren spüren. Gesangssolisten sind heuer die Wiener Sopranistin Amélie Marie Hois und Daniel Gutmann, Hois wird mit der Arie „Mein Herr Marquis“ aus der „Fledermaus“ und im Duett mit Daniel Gutmann zu hören sein.

Solistin studierte Gesang, Schauspiel und Kontrabass

Sie hat bereits im Kindesalter erste Erfahrungen mit klassischer Musik gemacht und im Kinderchor der Wiener Staatsoper gesungen. An der Universität Mozarteum in Salzburg studierte sie Schauspiel sowie Sologesang, sie schloss ihre beiden Studien im Juni 2018 mit summa cum laude ab. Neben Gesang studierte sie auch Kontrabass an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Daniel Gutmann ist der Bruder von Philipp Manuel Gutmann, dem Obmann des Sinfonieorchesters.

