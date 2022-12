Mobilitätsgemeinde: Kapelln ist dabei

Im Rahmen des erstmals ausgelobten Radlandpreises wurde zum Treffen der Mobilitätsgemeinden im Land in die Burg nach Perchtoldsdorf eingeladen. Neben bewusstseinsbildenden Projekten zur Förderung der aktiven Mobilität, die vor den Vorhang geholt wurden und der Siegerehrung der bekannten Radkilometer-Sammelaktion „NÖ radelt“ stand auch die Auszeichnung von insgesamt 36 NÖ Mobilitätsgemeinden im Mittelpunkt des Events. „Die Zahl der Mobilitätsgemeinden ist auf mittlerweile 531 angewachsen. Mehr als 92 Prozent unserer Städte und Gemeinden bekennen sich damit zu einer zukunftsfitten, umweltfreundlichen Mobilität und arbeiten gemeinsam mit dem Land an der blau-gelben Mobilitätswende“, zeigt sich NÖ Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko begeistert.

„Erste Erfolge sieht man bereits beim Radwegeausbau wo Land und Gemeinden Seite an Seite heuer knapp 30 Millionen Euro in Infrastrukturkosten investiert haben. Auf diesen Weg zu einer klimafitten Mobilität sind die Gemeinden ganz wichtige Partner. Wir können in NÖ zwar nicht das Weltklima retten, aber wir können unseren Beitrag leisten. Nur miteinander - Land und Gemeinden – können wir NÖ bewegen und ein Umdenken im Mobilitätsverhalten bewirken. Deshalb arbeiten wir mit unseren Mobilitätsgemeinden an neuen Verkehrslösungen und deren Umsetzung wie gerade im Radverkehr spürbar“, erklärt Schleritzko. Die neuen Mobilitätsgemeinden im Bezirk St. Pölten Land sind Asperhofen, Kapelln, Kirchstetten und Michelbach.

Umfassende Betreuung durch Mobilitätsmanager

NÖ Mobilitätsgemeinden erhalten eine umfassende Betreuung durch die Mobilitätsmanagerinnen und -manager der NÖ Regional.

Dazu sind ein Gemeindevorstands- beziehungsweise Stadtratsbeschluss sowie die Nennung zweier Ansprechpersonen, eine aus dem Bereich Politik sowie eine aus dem Bereich Verwaltung, notwendig. Das Service der Regionalen Mobilitätsmanagements steht allen NÖ Gemeinden aufgrund der Finanzierung durch das Land NÖ (inklusive EU-Kofinanzierung) kostenfrei zur Verfügung.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.