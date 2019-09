Rustikalparty in der Großruster Wendlhalle .

Bis spät in die Nacht wurde bei der Rustikalparty, dem Nachfolger des Lumpentanzes, in der Wendlhalle in Großrust gefeiert - aufgrund der kühlen Temperaturen sogar mit Glühwein. Die NÖN hat die besten Fotos der Veranstaltung.