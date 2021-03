Drama in der Römerstadt: Ein heftiger Sturm hat am Sonntag in den Mittagsstunden ein Todesopfer gefordert. Ein Mann befand sich auf einem Privatgrundstück im Bereich Venusberger Straße/Waldandachtgasse, als eine Windböe von einer Sekunde auf die andere einen Baum entwurzelte. Dieser stürzte auf den Mann, der auf der Stelle tot war.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte die traurige Tatsache nur bestätigen, die Besatzung kehrte wieder um. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Traismauer-Stadt bargen den Leichnam.

Mehr darüber lest ihr in der kommenden Printausgabe der NÖN.