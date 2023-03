Workshop in Herzogenburg: „Physik ist cool“

Voll begeistert waren sowohl Kinder als auch Erwachsene – rund 25 sind gekommen –, als im Kulturzentrum Reitherhaus der erste Workshop „Physik ist cool – Experimente mit Trockeneis“ über die Bühne gegangen ist. Mit der außerschulischen Vermittlungsinitiative Science Afternoon der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes Niederösterreich werden verschiedene Themenfelder aus der Welt der Wissenschaft nähergebracht. Da sich auch Herzogenburg an dieser Initiative beteiligt, sind noch zwei weitere Workshops geplant: ein Computerkurs für Kinder und ein dreidimensionales Scannen von bronzezeitlichen Schleudersteinen, die in der Region gefunden wurden. Tanja Neidhart und Nina Leitner vom Talente.Campus.Hernstein zeigten den Workshop-Teilnehmern, was man mit Trockeneis alles machen kann – vom Seifenblasentanzen bis Luftballon platzen lassen.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.