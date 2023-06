Ossarner Mühlen-Chef lud zum Buffet

Regelmäßig liefern die Landwirte ihr Korn zur Kittelmühle, die ja inzwischen Geschichte ist, seit das Produktionsgebäude im März 2010 abgebrannt ist und nicht wieder in Betrieb genommen wurde. Die Produktion wurde nach Plaika verlegt, wo eine größere Mühle zur Verfügung steht. Seitdem wird dort in dem kleinen Ort zwischen Ybbs und Erlauf das bekannte Mehl „Traisengold“, sowie die anderen Haushalts-, Teiglings-, Bäckerei- und Pizzamehle in gewohnter Kittel-Mühlen-Qualität erzeugt.

Da die Landwirte aber – wie viele andere Produzenten und Kunden auch – selten Zeit für einen Plausch haben oder sich untereinander auszutauschen, wenn sie ihre Ware in Ossarn vorbeibringen oder auch abholen, hatte Chef Michael Kittel vergangene Woche die Idee, bei der „Eventmühle“ ein Buffet zu bestellen, um seine Kunden einzuladen, sich näher kennenzulernen. Sie haben es gerne angenommen und sich über die Extra-Jause sehr gefreut.