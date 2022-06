15 Auftritte in zwei Monaten! Fladnitztaler Jugendkapelle im Stress

Werbung

Inmitten der musikalischen Frühjahrssaison hat die Jugendblaskapelle Fladnitztal ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Dieser späte Termin kam bedingt durch die Corona-Maßnahmen zu Jahresbeginn, zustande.

Dabei haben die Musiker heuer im Frühjahr alle Hände voll zu tun. Nicht weniger als 15 Auftritte alleine im Mai und Juni müssen absolviert werden.

„Energie jetzt auf die Auftritte legen“

Aufgrund dieser Dichte an Terminen wie die musikalische Umrahmung von kirchlichen Anlässen, Frühschoppen, Spatenstichfeier, Eröffnungen, Jubiläumsfeiern und sogar zwei Musikerhochzeiten haben sich die Musiker sogar dazu entschlossen, das ursprünglich für Mai geplante Frühjahrskonzert in den Herbst zu verschieben.

„Neben diesen vielen Auftritten auch noch ein Konzert vorzubereiten hätte uns womöglich überlastet, daher haben wir nach Beratung im Vorstand den Entschluss gefasst, unsere Energie jetzt auf die Auftritte zu legen“, so Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas. Sie verspricht sich von der Spielpraxis, dass nach der langen Pause die gewohnte Routine und Qualität des Klangkörpers zurückkehren.

Im Rahmen der Versammlung konnten auch drei Jungmusiker begrüßt werden: Elisabeth Stelzhammer (Querflöte), Theo Speiser und Finn Steiner (Schlagwerkregister). Das Trio besucht schon seit einigen Wochen die wöchentlichen Proben der Blaskapelle und sind mit viel Engagement mit dabei.

In den vergangenen Monaten konnten einige Musiker auch das Leistungsabzeichen ablegen: Elisabeth Stelzhammer, Theo Speiser und Finn Steiner in Bronze, Anna Rockenbauer in Silber auf der Klarinette sowie Pia Müller in Gold am Waldhorn.

Hoffnung auf das Bezirksmusikfest

Obmann Christian Müllner bedankte sich bei den drei Gemeinden und der Musikschule für die gute Zusammenarbeit und gratulierte Alexander Vock zur Funktion des Archivars im Vereinsvorstand sowie Gerhard Fidelsberger zur Übernahme der Verantwortung im Hohen Blechblasregister.

„Die Aufnahme der Arbeit nach den Einschränkungen der vergangenen Monate ist nicht immer einfach. Umso schöner ist es, wenn man sieht, dass das gemeinsame Musizieren wieder Kraft gibt und Freude bereitet“, so der Obmann.

Diese Kraft und Motivation möchten die Musiker mitnehmen in die Planungen für das hoffentlich nächstes Jahr stattfindende Bezirksmusikfest mit Marschmusikbewertung in Wölbling, das ja 2020 stattfinden hätte sollen, aber abgesagt werden musste.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.