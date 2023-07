In Perschling startet das Sammeltaxi am 1. August

Ab 1. August startet auch in der Gemeinde Perschling der Fahrdienst mit dem „TUK TUK Sammeltaxi“. In Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Kapelln haben nun auch Interessierte aus der Gemeinde Perschling die Möglichkeit, dem Verein „TUK TUK" beizutreten um dann einen kostenlosen Fahrdienst zu den nächst gelegenen Apotheken, Ärzten, Banken oder dergleichen in Anspruch nehmen zu können. Die Mitgliedsgebühr beträgt für Erwachsene 36 Euro sowie für Kinder und Jugendliche von sechs - 17 Jahren 24 Euro pro Jahr. Hans Engelhart aus Langmannersdorf wird die Fahrdiensteinteilung und Organisation übernehmen, der Kontakt ist unter der 0664/75026313 möglich. Eine gewünschte Fahrt muss mindestens zwei Tage zuvor angemeldet werden. Hans Engelhart: „Der Fahrdienst steht von Montag bis Freitag, jeweils von 7 bis 19 Uhr, zur Verfügung, über die Ortsgruppe der ,NÖ Senioren' haben sich bereits einige ehrenamtliche Fahrer gemeldet, die gemeinsam mit mir die Fahrten durchführen werden."

Bürgermeister Reinhard Breitner freut sich, dass der Gemeinderat dem Projekt zugestimmt hat und hofft, dass sich möglichst viele Interessenten melden werden: „Die Gemeinde unterstützt den Verein jährlich mit 3.000 Euro, je mehr Mitglieder der Verein hat, umso besser rechnet sich der Fahrdienst." Anmeldungen sind ab sofort beim Gemeindeamt möglich, auch alle Personen, die schon früher Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet haben, müssen sich nun am Gemeindeamt anmelden.