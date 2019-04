Beim sogenannten „Falstaff Traisental DAC-Cup“ sind in zwei Kategorien die besten Traisentaler Weine ermittelt worden. Falstaff ist ein renommiertes Magazin für anspruchsvolle Genießer mit den Schwerpunktthemen Wein, Kulinarik und Reisen.

Für den heurigen Cup hatten rund 50 Traisentaler Weingüter ihre Spitzenweine eingereicht. Aus insgesamt 94 Weinen wurden die Besten des Jahrgangs 2018 ermittelt. Laut Chefredakteur Peter Moser konnte sich der Falstaff „einmal mehr von der eigenständigen Mineralik der Klassik-Weine überzeugen lassen. Die Spitze lag sehr dicht beieinander, und die Entscheidung fiel nicht leicht.“

Heuer gab es einen Double-Sieger, was sehr selten vorkommt. Der Wagramer Spitzenwinzer Herwald Hauleitner freute sich über jeweils 92 Punkte (von maximal 100 Punkten) für seinen „Grünen Veltliner Ried Rosengarten“ und einen „Riesling Sonnleithen Spontan“.

Den zweiten Platz (Kategorie Grüner Veltliner) mit ebenfalls 92 Punkten erzielte das Winzerhaus Hans Schöller aus Wagram mit einem „Grünen Veltliner Ried Rosengarten Sixty“ und dahinter folgte die „Weinkultur Preiß“ aus Theyern mit einem „Grünen Veltliner Ried Hochschopf“ (ebenfalls mit 92 Punkten).

„Ist natürlich ein besonderer Erfolg“

Beim Riesling erreichte der Traisentaler Paradewinzer Markus Huber aus Reichersdorf mit seinem „Riesling Terrassen“ mit 91 Punkten den zweiten Platz. Ebenfalls am Podest der Riesling-DAC-Weine landete der „Doyen“ der Traisentaler Winzer, Ludwig Neumayer, mit dem „Riesling Grillenbart“ mit ebenfalls 91 Punkten.

„Die Verkostung hat einmal mehr bewiesen, dass die Traisentaler Weine in den vergangenen Jahren qualitativ stark zugelegt haben. Vor allem auch die Breite an Betrieben mit Spitzenweinen hat deutlich zugenommen. Dass ich das ,Double‘ geschafft habe, ist natürlich auch ein besonderer Erfolg“, erklärte Herwald Hauleitner.

Alles in allem gesehen sei das Feld sehr dicht gewesen, was sich an den Punktebewertungen der Falstaff-Redaktion ablesen lasse. Beim Grünen Veltliner als auch dem Riesling wurden sehr viele Weine zwischen 90 und 92 Punkten bewertet. 95 oder mehr Punkte werden äußerst selten vergeben. Weine mit 91 bis 94 Punkten werden als „exzellent“ beziehungsweise „ausgezeichnet“ beschrieben.

Die Aussichten auf den Weinjahrgang 2019 sind bislang auch sehr gut. „Bis dato hat es keine Frostschäden im Traisental gegeben. Wir hoffen, dass sich bald Regen einstellen wird, denn die jüngsten nennenswerten Niederschläge liegen bereits mehrere Wochen zurück“, sagt Markus Huber.