Der Stadtschlüssel, den er erst vergangenen Freitag von Bürgermeister Franz Zwicker übernommen hatte, weilte nicht lange in Christoph Artners Hand. Denn schon am 11. 11., pünktlich um 11.11 Uhr, musste er ihn traditionsgemäß an die Faschingsgilde weitergeben, die nun bis Aschermittwoch – natürlich nur symbolisch – die Stadt regiert.

Präsident Erich „Bauchi“ Böck musste ihn erst gar nicht dazu einladen, zu den Faschingssitzungen zu kommen, denn als Gildenmitglied ist der designierte Bürgermeister schon seit Jahren aktiv dabei.

Wie gehabt, gibt es auch diesmal fünf Faschingssitzungen im Volksheim – und zwar am 19., 20., 25., 26. und 27. Jänner, wobei an den Wochentagen der Beginn bereits um 19 Uhr ist.

Das Burgfest am Faschingssonntag, 3. März, fällt heuer aus, dafür gibt es einen großen Faschingsumzug, wobei die Gilde die Vereine und natürlich auch Privatleute schon heute dazu einlädt, hier mitzumachen. Anmeldungen: erichboeck@aon.at oder auf dem Gemeindeamt unter barbara.senger@gde.herzogenburg.at.