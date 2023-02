Reichersdorfs „Scherzkekse“ laden zu ihren Aufführungen ein

Die Reichersdorfer Faschingssitzungen im neuen Feuerwehrhaus-Zubau der Freiwilligen Feuerwehr Reichersdorf sind bereits ein Fixpunkt im Nussdorfer Fasching und haben eine langjährige Tradition. Auch heuer wird mit gutem Besuch gerechnet, zumal man wieder mit Attacken auf die Lachmuskeln erwarten kann. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren, denn in wenigen Tagen geht es los.

Zunächst hatte die Reichersdorfer Faschingsgilde zu den unterhaltsamen Faschingssitzungen eingeladen. Vor sieben Jahren wurde die „lose“ Gemeinschaft „legitimiert“ und ein eigener Verein namens „Reichersdorfer Scherzkekse“ mit Obfrau Margarete Schmied an der Spitze gegründet.

Dieser Verein umfasst derzeit 14 Mitglieder, die bereits seit mehreren Wochen intensiv für die bevorstehenden Faschingssitzungen proben. Auch heuer wird wieder ein rund zweieinhalbstündiges Programm mit zahlreichen Parodien und Sketches mit Bezug auf aktuelle Ereignisse und Gegebenheiten in der Ortschaft dargeboten werden.

Mit Losen können schöne Preise gewonnen werden

Die Faschingssitzungen finden am Rosenmontag, 20. Februar (ab 19 Uhr), und am Faschingsdienstag, 21. Februar (ab 15 Uhr), statt. Am Dienstag wird die Faschingssitzung von den „Weinbergbuam“ musikalisch umrahmt werden.

An beiden Tagen können auch Lose, mit denen schöne Sachpreise gewonnen werden können, gekauft werden. Die Verlosung selbst findet am Faschingsdienstag nach der Vorstellung statt.

Für das leibliche Wohl der Veranstaltungsbesucher in Form von Speis und Trank wird an beiden Tagen mit einem umfangreichen Angebot bestens gesorgt werden.

Der Reinerlös der Reichersdorfer Faschingssitzungen wird vorwiegend für gemeinnützige Zwecke, eine in Not geratene Familie und für die Freiwillige Feuerwehr Reichersdorf verwendet werden, weshalb natürlich auch das Kommando der Florianijünger auf einen entsprechend guten Besuch der Sitzungen hofft.

