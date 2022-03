Zünftige Party in Wölbling

Die Marktgemeinde entpuppte sich als kleine Faschingshochburg, denn nicht nur in der Musikschule gab es Aktivitäten: Karin und Martin Deutsch, die Betreiber von Karins Gaststube, luden am Faschingsdienstag als Schlümpfe verkleidet in das Zelt vor dem Wirtshaus, wo eine zünftige Faschingsparty über die Bühne ging. Das Bild zeigt das Ehepaar mit Tochter Pia.

