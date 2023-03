Jugendblaskapelle: Jubiläum wirft Schatten voraus

Die Marschmusikbewertung der Bezirksarbeitsgemeinschaft St. Pölten des NÖ Blasmusikverbandes wird heuer von der Jugendblaskapelle Fladnitztal am 23. September in Oberwölbling ausgerichtet. Die jüngste Bezirksversammlung der BAG St. Pölten fand aus diesem Anlass im Gasthaus Plank in Ambach statt.

Bezirksobfrau Ingeborg Dockner hieß die Vertreter der 29 Musikvereine der BAG St. Pölten herzlich willkommen. Nach ihrem Bericht haben auch die Bezirksfunktionäre einen Jahresrückblick über ihren Aufgabenbereich geboten.

Christian Müllner, Obmann der JBK Fladnitztal, blickte bereits auf das bevorstehende Jubiläumsfest am 23. und 24. September in Oberwölbling voraus: Am Samstag, 23. September, werden bis zu 20 teilnehmende Musikvereine für die Marschmusikbewertung erwartet.

