Wolfgang Payrich feierte 80. Geburtstag

Rund 13 Jahre lang war Wolfgang Payrich der Moderator der Pfarren Hollenburg/Wagram und Nussdorf. Zuvor war er als Seelsorger und Stiftsdechant in Herzogenburg tätig. Zunächst hatte Wolfgang Payrich eine kaufmännische Lehre absolviert. Während dieser Zeit reifte der Wunsch Priester zu werden. Schließlich hatte er in Horn in einem Seminar für sogenannte „Spätberufene“ die Matura nachgeholt. Während des anschließenden Theologiestudiums war dann das Stift Klosterneuburg die vorübergehende Wohnadresse des passionierten Weinkenners.

1972 empfing Wolfgang Payrich die Priesterweihe und danach wurde das Chorherrenstift in Herzogenburg zu seiner Heimat. Das Feuerwehrwesen, Musik und Reisen zählen neben dem Weindegustieren zu seinen Lieblingshobbys. Zusätzlich hat der Pfarrer auch reges Interesse an der Kunst als auch am Sammeln von Münzen. In seiner Amtszeit als Pfarrer in Nussdorf wurde die Renovierung der Pfarrkirche in Nussdorf erfolgreich durchgeführt. Den Glückwünschen schlossen sich die Vertreter der Politik, des Feuerwehrwesens, des Kameradschaftsbundes, die Weinbauvereine und viele andere mehr an.