Neuer Obritzberg-Ruster Pfarrer installiert

Obritzberg hat die Installation des neuen Pfarrers Josef Seeanner gefeiert. Begleitet wurde Seeanner von Dechant Pater Benjamin Schweighofer, Pfarrer Christian Poschenrieder, Pater Werner Schmid, Vizebürgermeister Franz Hirschböck, Vertretern der Feuerwehren, des Bauernbundes, der Landjugend, des Kameradschaftsbundes und vom Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle „Die Kremnitztaler“.

Vor der Schlüsselübergabe durfte der neue Priester als Begrüßungsüberraschung durch den Schwibbogen gehen, den die Pfarrgemeinde geflochten und aufgestellt hatte. In der Begrüßungsrede der Pfarrkirchenratsobmann-Stellvertreterin Edeltraud Saferding wurde die sehr lebendige und gefestigte Pfarre mit den vielen ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern zum Ausdruck gebracht. Da die Pfarrgemeinde noch viel vorhat und so einiges umsetzen will, wurde Seeanner um die Unterstützung mit gegenseitiger Wertschätzung und eine gute Zusammenarbeit gebeten, damit die Pfarre Obritzberg in Zukunft, vor allem für die Jugend, erhalten bleibt. Im Anschluss lud man in den Pfarrhof zur Agape ein.