Patrozinium in Haselbach

Am vergangenen Samstag feierte die Dorfgemeinschaft Haselbach das Patrozinium der Filialkirche, die dem Heiligen Laurenzius geweiht ist. Pfarrer Josef Balteanu dankte am Ende der Messe dem Haselbacher Jugendchor, der unter der Leitung von Martina Fischelmaier, die Messe musikalisch begleitetet hatte, den Haselbachern für die Erhaltung und Pflege der Filialkirche sowie für den Kirchenschmuck und Ausrichtung der Agape. Wetterbedingt musste die Agape von vor der Kirche in den überdachten Eingangsbereich des Hofes der Familie Fischelmaier verlegt werden.