Patrozinium in Langmannersdorf

Am vergangenen Samstag feierten die Langmannersdorfer das Patrozinium ihrer Dorfkapelle "Maria, Hilfe der Christen". Gabi Erber und Magdalena Schildberger gestalteten musikalisch mit dem Kinderchor, der mit viel Begeisterung mitmachte, die Patroziniumsmesse. Pfarrer Josef Balteanu betonte die Wichtigkeit des Gebets in unserer Zeit und bedankte sich bei der Rosenkranzrunde für das wöchentliche Rosenkranzgebet in der Dorfkapelle.

Obmann Heribert Scheikl bedankte sich bei Pfarrer Josef Balteanu, bei der Musik und bei allen Gästen für das Kommen und Mitfeiern. Danach lud er zum gemütlichen Beisammensein mit wunderbaren Grillhühnern, Kaffee und Mehlspeisen in den neuen Zubau der Freiwilligen Feuerwehr Langmannersdorf.

