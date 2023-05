Erstkommunion in Kapelln

Am Christi-Himmelfahrts-Tag empfingen neun Schülerinnen und Schüler der Volksschule Kapelln in der Pfarrkirche aus den Händen von Pfarrer Otto Allinger, der in Vertretung des erkrankten Gottfried Auer die Festmesse zelebrierte, das Sakrament der Erstkommunion. Religiongslehrer Thomas Grumbeck hatte mit den Schülerinnen und Schülern die Messe perfekt vorbereitet, neben dem Altarbild steuerten die Erstkommunionkanten Gebete, Gesänge, Fürbitten und Dankesworte dem Festgottesdienst bei. Eva Kerner gestaltete mit Miriam Dauda, Franziska und Hanna Markgraf sowie Martina Tscherny die Messe musikalisch. Von der Volksschule zur Kirche und danach in den Pfarrgarten führte der Musikverein die Feiernden mit klingendem Spiel, ein Bläserquartett spielte zur Kommunion. Pfarre und Pfarrgemeinderat luden im Anschluss an die Messe zum Pfarrkaffee in den Pfarrgarten und in die beheizten Räume des Pfarrhauses.

