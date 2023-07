Gut besuchtes Fußballcamp in Traismauer

Der SC Traismauer Fußball hat auch heuer mit einem mehrtägigen Fußballcamp an der Traismaurer Ferienaktion "Ferien ohne Langeweile" teilgenommen und einen wichtigen Beitrag zur sinnvollen Feriengestaltung von Kindern und Jugendlichen geleistet. Insgesamt haben sich 24 Campteilnehmer und sechs Betreuer am Sportplatz in Traismauer – der Traisentalarena – eingefunden. „Schwerpunkte des Camps waren beispielsweise viel Spaß an Spiel und Bewegung, Es gab zahlreiche Übungen, um technische als auch taktische Fähigkeiten wie Ballkontrolle, Dribbling, Torabschuss, Verteidigung, Wettbewerbe und Freistöße zu verbessern“, so der Camp- und SC-Nachwuchsleiter Yüksel Isik.

Zum Abschluss des Camps trug man ein Fußballturnier mit vier Mannschaften aus. Danach wurde allen Campteilnehmern mit einer Urkunde als auch einer Medaille für die Teilnahme und den erbrachten Leistungen gratuliert. Durch die engagierte Unterstützung von Eltern und vor allem von Funktionären des SC Traismauer war das Camp ein tolles Ferienerlebnis für die Kinder und Jugendlichen, die tolle und kurzweilige Ferientage am Sportplatz verbrachten.