In Traismauer kommt keine Langeweile auf

Die Aktion „Ferien ohne Langeweile“ ist in vollem Gang. Die jüngste Station war das Musikerheim des Musikvereins in der Donaustraße.

Unter dem Motto „Musik entdecken“ fanden sich zahlreiche Kinder ein, um verschiedene Instrumente kennenzulernen und auch selbst ausprobieren zu können. „Bei dieser Veranstaltung ging es in erster Linie darum, den Kindern die Instrumente vorzuführen und ihnen zu zeigen, dass gemeinsames Musizieren Spaß machen kann. In Kooperation mit den Kindergärten und Volksschulen sind bereits mehrere Projekte (Anmerkung: musikalische Früherziehung, Musikklassen) im Laufen, die auch sehr gut angenommen werden“, erklärt Musikvereinsobmann-Stellvertreterin Nicole Weiss.

Auch in den kommenden Tagen gibt es bei „Ferien ohne Langeweile“ ein buntes Programm. Am Donnerstag, 27. Juli, lädt die ÖVP zum Aktionsvormittag „Waldbaden“ in die Region rund um die Eichberger Kellergasse herzlich ein. „Wir wollen den Wald mit allen Sinnen erfassen und suchen gemeinsam nach den Botschaften der Bäume, des Lebensraumes Wald“, so Hauptorganisatorin Stadträtin Veronika Haas dazu. Naturkontakt und Naturkenntnisse werden neue Erfahrungen bringen. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Parkplatz in der Eichberger Kellergasse der Familie Schabasser.

Eine Woche später, am Donnerstag, 3. August, lädt die ÖVP zu einer „Mystischen Märchenwanderung“ herzlich ein. Erster Halt mit Picknick ist am Parapluiberg. Die Märchenerzählerin Dena Seidl begleitet die Kinder am Weg zur Wohnhöhle in Reichersdorf und trägt aus ihrem reichen Märchenschatz vor. Ein Regenschirm und eine Taschenlampe sollten mitgenommen werden. Festes Schuhwerk ist empfehlenswert. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Gemeindeamt in Nussdorf. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Stadträtin Veronika Haas, 0676/ 4211209 ; vroni.haas@gmx.at.

Im Eltern-Kind-Zentrum-Traismauer, Stollhofener Hauptstraße 37a, findet von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August, ein Sommercamp von „SemTeo-Fitness“ statt. Es wird getanzt, geturnt und gespielt. Die Teilnahme ist ab fünf Jahren (ohne Begleitung) möglich. Eine Anmeldung ist unter 0676/ 3148587 oder office@semteo.at erforderlich.

Von Mittwoch, 2. bis Freitag, 4. August, lädt der Fischereiverein Unteres Traisental jeweils ganztägig zu einem Fischer-Ferienlager in der Eisteichanlage in Traismauer ein. Ziel des Lagers ist, den Teilnehmern die Natur etwas näher zu bringen, wobei das Angeln, Fischkunde beziehungsweise das Leben im und rund ums Wasser im Vordergrund stehen werden.

Achtung: Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich: Obmann Josef Frank, 0664/4751175.