Reichhaltiges Sommer-Angebot für Kinder in der Region Herzogenburg

Die letzten Schularbeiten in diesem Schuljahr stehen vor der Tür und damit auch die Sommerferien. Wie und wo kann man die Kinder betreuen lassen? Diese Frage stellen sich viele Eltern auch heuer wieder.

In Herzogenburg stellte man die Kinderbetreuung vor einem Jahr um. In der Vergangenheit hatte die Stadtgemeinde die Aktion „Ferien zu Hause“ organisiert, deren Hauptschauplatz drei Wochen lang das Volksheim war. Seit dem Vorjahr hat die Volkshilfe in den Räumlichkeiten der Volksschule die Betreuung übernommen, und zwar gleich sieben Wochen lang: „Eine Lösung, die sich bewährt hat“, sagt Bürgermeister Christoph Artner.

Prinzipiell ist die Regelung der Ferienbetreuung in den Gemeinden unterschiedlich. In Inzersdorf-Getzersdor f beispielsweise findet die Betreuung der ersten drei Ferienwochen im Kindergarten Inzersdorf und die Betreuung der letzten drei Ferienwochen im Kindergarten Getzersdorf statt.

In den Ferienwochen vier bis sechs wiederum gibt es die Möglichkeit, Kindergartenkinder ab dem vierten Lebensjahr in der Ferienbetreuung für Schulkinder in der Mehrzweckhalle betreuen zu lassen. Denn für Volksschüler gibt es neun Wochen lang Betreuung in der Volksschule und Mehrzweckhalle. Abgerundet wird dieses Angebot durch ein Ferienspiel, das sich gerade in Ausarbeitung befindet.

Apropos Ferienspiel: In Traismauer gibt es gleich zwei davon, eines von der Stadtgemeinde und eines von der ÖVP, das seit einiger Zeit in jenes der Stadtgemeinde „eingebettet“ ist. Es kommt bei den Kindern (und Eltern) derart gut an, dass es seitens der ÖVP sogar eine offizielle Programmpräsentation gibt. Einen ausführlichen Bericht finden Sie auf Seite 17.

13 Programmpunkte in Obritzberg-Rust

Nicht nur in der Römerstadt, auch in Obritzberg-Rust erfreut sich das Ferienspiel sehr großer Beliebtheit. Das Angebot ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Heuer ist das Programm, das unter der Leitung von geschäftsführender Gemeinderätin Lena Stöger erstellt worden ist, außerordentlich umfangreich. Es haben sich wieder viele Vereine, die Feuerwehren und auch private Personen gemeldet, die ein abwechslungsreiches Angebot für Aktivität mit den Kindern zwischen sechs und 15 Jahren durchführen wollen.

Der Auftakt erfolgt am Dienstag, 5. Juli, mit einem „Mitmach-Nachmittag“, der von der Jugendblaskapelle Fladnitztal im Musikzentrum Wölbling angeboten wird. Von 14 bis 17 Uhr gibt es eine Führung durch die Räumlichkeiten, eine Schnupperprobe mit den Musikern, lustiges Marschieren in musikalischer Formation und als Abschluss einen gemütlichen Ausklang mit Getränken, kleiner Jause und Eis.

Die Anmeldefrist für die Programmpunkte des Ferienspiels endet am Donnerstag, 30. Juni. Anmelden kann man sich am Gemeindeamt unter 02786/2292.

Eine Kombination aus Betreuung und Ferienspiel gibt es in der Marktgemeinde Wölbling . Dort finden unter der Regie der Gemeinde und des Vereins „ebi“ die „Sommerwochen 2022“ statt. Das Angebot, das es bereits zum vierten Mal gibt, findet von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr statt, Schauplatz ist der Pfarrhof Wölbling. Besuche des Waldbades, der Minigolfanlage und im Wald stehen ebenso auf dem Programm wie die Besichtigung von verschiedenen Ausflugszielen. Außerdem findet eine eigene Waldwoche statt.

Der Elternbeitrag ist mit 80 Euro pro Woche moderat gehalten, das Angebot wird von der Gemeinde und vom Land NÖ gefördert.

