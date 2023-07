Obritzberg-Ruster Kinder besuchten „Eis-Greißlerei“

Einen erlebnisreichen Ferientag erlebten 26 Kinder im Rahmen des Ferienspiels auf Initiative der „Gesunden Gemeinde“ in der „Eis-Greißlerei“ in Krumbach. Bei der Zugfahrt in die Vergangenheit, vom alten Rom bis heute, begleitet vom Schaffner Rudi Roubinek, wurde den Kindern die Lagerung des Eis von einst bis zur Entstehung des heutigen Speiseeises erklärt. Im multidimensionalen Kino ging es durch die Obstgärten, auf den Almen zu den Kühen bis hin zur Eisproduktion. Der Höhepunkt der Eiszeitreise war das Verkosten des Speiseeises.

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des Erlebnisparks, wo sich die Kinder bei der Bucklbahn, am Milchshaker-Rutschturm oder auf den Hüpfpolstern austoben konnten. Als Abschluss gab es dann noch eine Zaubershow, bevor man nach dem letzten Eisessen glücklich und zufrieden die Heimfahrt antrat. Begleitet wurden die Kinder von Barbara Engelhart, Edeltraud Saferding und Lena Stöger.