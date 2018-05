Hilde, Rosi, Trudi und Berta: So heißen die vier tierischen TV-Stars aus Killing. Sie spielen gemeinsam die Hauptrolle im beliebten Fernseh-Werbespot von Ja!Natürlich. Als Regisseur verantwortlich, dass alles perfekt im Kasten ist, ist niemand geringerer als Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky.

Die vier Ferkel leben eigentlich am Bio-Bauernhof der Familie Gugerell in Oberkilling, über Bekannte hat sich ergeben, dass sie Schauspiel-Stars werden. Für die Dreharbeiten wurden sie von Tierbetreuerin Katja Hawliczek aus Pyhra drei Wochen lang ausgebildet. „Man kann einem Schwein alles beibringen, was man auch einem Hund beibringen kann. Natürlich nur, solange es die körperliche Verfassung erlaubt“, weiß Hawliczek. Begeistert ist sie von den Schweinedamen vom Bio-Bauernhof: „Es war unglaublich, was die Ferkel geleistet haben. Sie waren sehr gelehrig und willig – besonders Trudi und Rosi.“

Es habe sich schnell herauskristallisiert, welches Tier sich am besten für welche Aktivität eignet. So waren Trudi und Rosi fürs Laufen zuständig und Berta für die Sitzszenen. „Besonders wichtig war auch das Fressen, denn das ist im Spot ja das Sprechen“, so Hawliczek. Auch sehr robust seien die Schweinderl aus Killing. „Man merkt schon, dass sie aus einer traumhaften Zucht stammen. Sie sind auch besonders hübsch“, so die Tierbetreuerin.

„In Pyhra waren wir sogar live beim Dreh dabei, es war großartig, so etwas einmal hautnah mitzuerleben.“ Herbert Gugerell

Begeistert von den Ferkeln waren auch die über 50 Beteiligten, die bei den vier Drehtagen mit dabei waren. „Die Verantwortlichen haben mir bestätigt, dass es heuer besonders gut funktioniert hat. Manche Szenen waren sogar beim ersten Mal schon im Kasten“, sagt Hawliczek.

Gedreht wurden insgesamt drei Spots und ein Teaser. Der erste soll schon im Juni ausgestrahlt werden, der letzte dann erst 2019. Unterwegs war das Team mit den Schweinedamen unter anderem in Pyhra, Prein an der Rax sowie am Cobenzl in Wien.

Zum ersten Mal waren bei diesem Dreh auch vier Schweinderl im Einsatz. „Bisher waren es höchstens zwei“, weiß die Pyhringerin. Es sei auch immer darauf geachtet worden, dass es den Tieren gut geht. „Wenn sie nicht mehr weitermachen wollten, wurde das akzeptiert.“

Eigener Stall für Schweinedamen

Dass es ihren Schweinedamen gut geht, darüber wurden die Besitzer Herbert und Gerlinde Gugerell regelmäßig informiert. „In Pyhra waren wir sogar live beim Dreh dabei, es war großartig, so etwas einmal hautnah mitzuerleben“, erzählt Herbert Gugerell, der mit seiner Familie seit über 20 Jahren einen Bio-Bauernhof mit Schweinezucht und Erdäpfelanbau betreibt.

Die vier Ferkel bekommen jetzt einen eigenen Stall neben dem Bio-Erdäpfel-Verkauf der Familie Gugerell in Killing. Dort dürfen sie leben, bis sie eines natürlichen Todes sterben.