Seit wenigen Tagen hat sich die angespannte Verkehrssituation stark gebessert. Die Arbeiten in der St. Pöltner Straße, die ja seit Ostern gesperrt war, und in der Wiener Straße haben an den Nerven der Verkehrsteilnehmer gezehrt.

Die guten Nachrichten: Seit vergangenen Donnerstag ist die St. Pöltner Straße zur Freude vieler Verkehrsteilnehmer und vor allem Geschäftsinhaber wieder befahrbar. Und auch die Arbeiten in der Wiener Straße, wo vom Kreisverkehr bei der S-33-Stadtabfahrt bis zum Kreisverkehr Ost bei der Knabb-Tankstelle Flüsterasphalt aufgetragen wurde, ist fast abgeschlossen.

Hier fehlen nur noch die Mittellinie und die Hinweise für die Fußgänger-Schutzwege.

Bürgermeister Christoph Artner ist froh, dass durch die Fertigstellung der St. Pöltner Straße auch die Kreuzung Jubiläumsstraße/Schillerring entlastet wurde, denn an manchen Tagen gab es dort – bedingt auch durch den Abriss der ehemaligen Nemschitz-Halle – großes Verkehrsaufkommen.

Die Kritiker findet man im Internet

So weit, so gut – aber kaum wurde die Straße geöffnet, gab es schon die ersten Kritiken.

Die Geschäftsinhaber sind weitgehend zufrieden. Walter Kaiblinger, der Inhaber von Waro-Schrauben: „Es hat zwar etwas lange gedauert, aber die Straße ist super gelungen und es gibt jetzt wirklich genügend Parkplätze“. Auch Hans Figl von der gleichnamigen Farbenhandlung findet die Neugestaltung durchaus ansprechend.

Kritiker im Internet stört der Schotter um die Bäume oder die Fahrbahn: „Das hätte man liebevoller gestalten können. Wieder alles in Grau“ oder „Die Fahrbahn ist zu schmal, wenn man hinter einem Radfahrer herfährt, dauert das eine Ewigkeit.“

Auch die Stadtverwaltung wird kritisiert: „Schön geworden, aber einerseits jammern die Gemeinden über zu wenig Geld und wie man sieht, setzt sich hier so mancher Bürgermeister auf Kosten der Bürger ein Denkmal! Gibt es hier vielleicht auch jemanden, der fragt, was diese Pflasterung kostet?

Vizebürgermeister Richard Waringer antwortet: „Die vielen unterschiedlichen Kommentare hier zeigen gut, dass es keine Lösung gibt, die jeder perfekt findet. Die Kunst besteht darin, zu vereinen, dass die Gestaltung für die Bewohner und Betriebe passt, das Ortsbild verschönert, ökologisch nachhaltig und praktisch ist, technisch entspricht und nicht zu teuer wird. Alles zu 100 Prozent erfüllen geht einfach nicht, aber am Ende haben wir bei jedem dieser Punkte eine Aufwertung erreicht. Insofern finde ich das Ergebnis toll.“