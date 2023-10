Brot zum Erntedank in Wölbling

Angeführt von der Jugendblaskapelle Fladnitztal, begab sich ein langer Festzug mit einer wunderschönen Erntekrone in die Pfarrkirche Oberwölbling. Pfarrer Josef Seeanner begrüßte alle Anwesenden und freute sich nicht nur über die volle Kirche, sondern auch darüber, dass so viele Kinder gekommen waren. In seiner Predigt erinnerte er daran, dass nichts selbstverständlich ist und dass alles letztlich von Gott kommt. Das Erntedankfest solle ein Danke für alle guten Gaben der Natur sein.

Das „Blumenschmuckteam“ um Julia Stockinger hatte nicht nur die Erntekrone geflochten, sondern auch für jede Messbesucherin und jeden Messbesucher ein kleines Anstecksträußchen vorbereitet.

Nach dem Festgottesdienst lobte Pfarrer Seeanner nicht nur die feierliche Begleitung durch die Musikkapelle, sondern auch den Chor mit seinen schönen Liedern unter Leitung von Anna Stern. Er bedankte sich auch für den stilvollen Blumenschmuck in der Kirche.

Anschließend an die heilige Messe wurden alle Gläubigen vom Pfarrgemeinderat zu einer Agape in den Pfarrhof geladen, wo ein sogenanntes „Topfbrot“ verkauft wurde, um mit dem Erlös die Ministranten zu unterstützen. Viele Leute haben zusammengeholfen, um das Erntedankfest zu einer schönen Feier zu machen und Pfarrer Seeanner merkte man an, dass er in seinem neuen Wirkungskreis bereits angekommen ist.