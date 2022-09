Dankeschön für die gute Ernte .

Erntedankfest in Herzogenburg: Nach dem Gottesdienst in der Stiftskirche, bei dem Kaplan Stephanus Rützler nicht nur die Erntekrone der Landjugend, sondern auch die Erntekörbchen, segnete, gab es am Kirchenplatz Tanzvorführungen der Landjugend-Volkstanzgruppe, bei denen auch der Kaplan mitmachte.