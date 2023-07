Oberndorfs Feuerwehr bietet tolles Programm

Auch heuer lädt die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juli, zum Feuerwehrfest herzlich ein. Am ersten Festtag, Freitag, startet der Festbetrieb ab 12 Uhr. Am Samstag wird ab 10 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr der Festbetrieb aufgenommen. Am Sonntag findet auch ein Frühschoppen mit der Stadtkapelle Traismauer statt. Dabei findet auch die feierliche Segnung des neuen Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) statt. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und zur Rücklagenbildung für den Kauf eines neuen HLF1 (Hilfeleistungsfahrzeug) verwendet werden.