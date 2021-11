Aufstockung des Kindergartenzentrums Traismauer perfekt

Nach rund einjähriger Bauzeit ist mit einem Festakt die Fertigstellung des Projekts „Zu- und Umbau Landeskindergarten Traismauer II“ feierlich begangen worden.

Stadtchef Pfeffer lobte „weiteren wichtigen Schritt“

Schulstadtrat Andreas Rauscher und Kindergartenleiterin Anita Stiefvater konnten dazu auch Stadtpfarrer Dechant Josef Seeanner, Nationalratsabgeordneten Süleyman Zorba, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bürgermeister Herbert Pfeffer begrüßen.

„Der Bedarf an Kinderbetreuung hat aufgrund des Bevölkerungszuwachses in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Daher ist dieser Zubau ein weiterer wichtiger Schritt für die Kinder und Familien“, so der Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ).

Das Kindergartenzentrum - Haus II wurde um einen Bewegungsraum als auch um eine fünfte und eine sechste Gruppe erweitert. Das Kindergartenzentrum verfügt nun über 13 Kindergartengruppen, deren Synergien eine optimale Betreuung sicherstellen.

Die Gesamtkosten betragen 1,2 Millionen Euro.

Aus dem kommunalen Investitionspaket des Bundes wurden 600.000 Euro beigesteuert. Das Bauvorhaben wird vom Land NÖ über den Schul- und Kindergartenfonds mit mehr als 324.000 Euro gefördert. Die Restkosten übernimmt die Stadtgemeinde Traismauer.

„Mit dem Zubau konnten die Kinderbetreuungsplätze in Traismauer deutlich aufgestockt werden. Es freut mich sehr, dass die Bauarbeiten erfolgreich abgeschlossen wurden und der neue Zubau nun seit diesem Bildungsjahr für unsere Kinder geöffnet ist“, erklärte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

„Starker Partner der Gemeinden“

Für Gemeinden sei das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen heute ein ausschlaggebendes Qualitätskriterium. Teschl-Hofmeister: „Es freut mich als Bildungs-Landesrätin sehr, dass die Stadtgemeinde Traismauer mit dem Zubau auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagiert hat. Die Umsetzung solcher Projekte ist oft mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden, weshalb das Land NÖ gerne als starker Partner unserer Gemeinden zur Seite steht.“

Das Kindergartenzentrum Traismauer besteht aus drei Kindergartenhäusern und wird von zwei Direktorinnen und einer Belegschaft von rund 40 Personen vorbildhaft geleitet.

„Nach dem Abschluss des Kindergarten-Um- und Zubaus wird demnächst mit den Adaptierungsarbeiten für die neue Krabbelstube begonnen werden. Das ist eine Einrichtung, die für die Kleinsten unserer Gemeinde neu geschaffen wird. Traismauer wird seine Vorbildwirkung als familienfreundliche Stadt weiter ausbauen und die Angebote in der Kinderbetreuung ebenso“, blickte Bürgermeister Pfeffer abschließend voraus.