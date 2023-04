Herzogenburger Lagerhaus ist eröffnet

Am vergangenen Donnerstag feierte das Lagerhaus St. Pölten im internen Rahmen - um einen Monat früher als geplant und erwartet - die Eröffnung des neuen Marktes in Oberndorf. Um direkt in das gemütliche, helle Flair des neuen Gebäudes einzutauchen, fand der Festakt mit zahlreichen Ehrengästen mitten im Markt statt. Zwischen den gewohnten Produkten und dem neuen Sortiment - mit Blick ins Gartenfreigelände - wurde das Publikum von Obmann Franz Gunacker begrüßt. Geschäftsführer Harald Hummer informierte über verschiedenste Eckdaten und bedankte sich bei seinen Mitarbeitern und auch bei den geduldigen Nachbarn.

Die Spartenleiter Annemarie Zeller (Haus und Garten) und Manfred Weißmann (Baustoffe) gaben einen unterhaltsamen Einblick in den Baufortschritt und die Produktwelt. Besonders die Photovoltaikanlage und das Heizen mit Erdwärme sind ein Zeichen der Zukunft, hier werde auf Nachhaltigkeit und die Umwelt geachtet, außerdem wurden sieben Lkw voll Dämmmaterial verwendet.

Beim Sortiment hat sich das Team in der Region umgehört und die gewohnten Klassiker entsprechend erweitert: Zusätzlich zur Garten-, Weinbau-, Baustoff-, Agrar- und Haushaltsabteilung wird mit einer Deko- und Bastelabteilung, Spielwaren und einem Genussladen die Nahversorgung für Herzogenburg und die Umgebung gesichert. Künftig darf man sich auch auf Workshops, Veranstaltungen wie einen Rasen- und Baumschnittkurs oder einen Weihnachtsmarkt freuen.

Auch Vorstandsdirektor Christoph Metzker aus der RWA (Raiffeisen Ware Austria) war zu Gast. Er ist sehr stolz auf die Teamleistung vom Lagerhaus St. Pölten, denn der Markt war in nur zehn Monaten fertig. Bürgermeister Christoph Artner gratulierte zur Umsetzung dieses Projekts in so kurzer Zeit und wünschte allen Menschen, die hier Verantwortung tagen, alles Gute und viel Erfolg. Zum Abschluss des Eröffnungs-Aktes segnete Kaplan Stephanus Rützler den Neubau und die Mitarbeiter.

Das Winzerhaus Friewald aus Unterwölbling versorgte die Gäste beim anschließenden Buffet mit feinsten regionalen Schmankerln. Gut gestärkt wurden die Gäste dann durch den neuen Markt geführt und durften sich am Schluss eine blumige oder eine fruchtige Erinnerung aus dem Hause Stauber aus Thürnthal mit nach Hause nehmen.

Von 13. bis 15. April wird der Markt dann offiziell eröffnet. Es gibt Aktionen, Gewinnspiele und Kulinarik von Jokris Langos, Schmankerl vom Grillwagen sowie weitere Sonderangebote.

